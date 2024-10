Universiteti i Milanos pezullon bashkëpunimin me një universitet izraelit

Universiteti i Milanos ka pezulluar marrëveshjen e tij me Universitetin Reichmann të Izraelit për shkëmbimin e studentëve dhe studiuesve pasi rektorja Marina Brambilla u takua me një delegacion studentësh palestinezë që bënë presion për bojkotimin e marrëdhënieve me universitetet izraelite, raporton Anadolu.