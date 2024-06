UNRWA-ja: Gaza e shkatërruar, 'ferr i gjallë' për mbi 2 milionë njerëz

Lidhur me miliona refugjatë palestinezë në territorin e pushtuar palestinez, Liban, Siri dhe Jordani, Lazzarini tha se shumica kanë jetuar në kampe për breza të tërë, "shpesh me të drejta të kufizuara dhe në varfëri të rëndë, duke pritur për një zgjidhje politike që do t'i japë fund hallit të tyre”.