Biden pas atentatit ndaj Trumpit: Zgjedhjen ta bëjmë me votë, jo me plumba

Biden tha se zgjedhjet që do të mbahen në nëntor janë të rëndësishme për "të ardhmen e ShBA-së", por nënvizoi se të kesh pikëpamje të ndryshme për qeverisjen e vendit është pjesë e demokracisë. "Me afrimin e zgjedhjeve, ne të gjithë përballemi me një provë. Kjo vendos një barrë shtesë për secilin prej nesh për të siguruar që besimet tona, sado të forta qofshin, të mos kthehen kurrë në dhunë", tha ai.