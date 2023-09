Austria njeh zyrtarisht patentë shoferët e Republikës së Kosovës

Ambasada e Republikës së Kosovës në Austri njofton po ashtu se bashkë me institucionet e Republikës së Kosovës do të vazhdojnë angazhimin e tyre intensiv për njohjen e plotë të patentë shoferëve, e cila do të lehtësojë konvertimin dhe zëvendësimin e plotë të lejes së patentave për qytetarët e Republikës së Kosovës me leje qëndrimi afatgjatë në Austri.