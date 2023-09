Türkiye dënon sulmin ndaj policisë në veri të Kosovës

“Të plagosurve u urojmë shërim të shpejtë”, ka shtuar Bilgiç.



“Për të ulur tensionin në rajon dhe për të parandaluar përshkallëzimin, është e domosdoshme që të gjitha palët të veprojnë me përmbajtje dhe të evitojnë dhunën. Dialogu është mënyra e vetme për të arritur paqen dhe stabilitetin e qëndrueshëm në Kosovë dhe rajon. Si Türkiye, ne do të vazhdojmë të mbështesim procesin e dialogut”, thuhet në deklaratë.



Rreth orës 3:00 të mëngjesit, në Banjskë të Zveçanit, të banuar me shumicë serbe, një zyrtar policor mbeti i vrarë dhe një tjetër i plagosur pas sulmit të një grupi të armatosur ndaj njësitit policor në veri. Pas sulmit ndaj tyre u bë e ditur se zyrtari policor i vrarë ka qenë polic i rendit me gradën rreshter, kurse i plagosuri është pjesëtar i policisë kufitare.



Pas mbledhjes së Këshillit të Sigurisë, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha se sulmet ndaj zyrtarëve policorë në dhe rreth Manastirit në Banjskë të Zveçanit po vazhdojnë ende nga rreth 30 persona të armatosur rëndë.

Policia e Kosovës ka konfirmuar tre sulmues të vrarë deri më tani.