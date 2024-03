Gjermania fillon me eksperimentin e punës 4-ditore në javë

"Shefi operativ dhe unë patëm idenë për dëshirat tona personale, si dhe për punonjësit. Ne donim të balancojmë jetën tonë më mirë, shefi operativ donte të shkruante një libër me javën e tyre 4-ditore. Pra, ne e donim atë për veten tonë, por nuk mund ta justifikonim që e bënim për veten tonë dhe nuk e bënim për punonjësit, kështu që vendosëm ta bënim për gjithë kompaninë dhe të gjithë janë me të vërtetë të kënaqur me rezultatet", tha Robinson.