Sondazh: 1 në 3 myslimanë në MB synojnë largim, shkak ekstremi i djathtë

Një e treta e myslimanëve në Mbretërinë e Bashkuar thanë se trazirat e fundit të së djathtës ekstreme i kanë shtyrë ata të konsiderojnë largimin nga vendi, zbuloi një sondazh të mërkurën.

Sondazhi, i kryer nga Survation në emër të Tell Mama, një OJQ që gjurmon krimet e urrejtjes që synojnë myslimanët, zbuloi shqetësime në rritje brenda komuniteteve myslimane britanike pas trazirave të dhunshme që përfshiu MB-ja këtë verë.

Një në katër myslimanë të intervistuar, qoftë në internet ose me telefon, raportoi se kishte përjetuar urrejtje antimyslimane ose islamofobinë pas 30 korrikut, një ditë pas një goditjeje masive me thikë në Southport.

Dhuna, e cila u ndez nga pretendimet e rreme në internet se një azilkërkues mysliman ishte përgjegjës për therjen me thikë të tre fëmijëve në Southport, çoi në një rritje të konsiderueshme të akuzave ndërsa autoritetet trajtojnë trazirat.

Dy të tretat e të anketuarve thanë se ndienin se rreziku i dëmtimit të komuniteteve myslimane ishte rritur që nga 30 korriku, me më shumë se dy të tretat që shprehnin se urrejtja antimyslimane dhe islamofobia ishin bërë më të përhapura.

Gati katër në 10 pjesëmarrës thanë gjithashtu se besonin se xhamia e tyre lokale ishte në rrezik nga grupet e ekstremit të djathtë dhe ekstremistët, sipas sondazhit.

Megjithatë, pavarësisht armiqësisë, gjysma e të anketuarve thanë se trazirat i kishin bërë ata të ndiheshin "më të hapur për identitetin e tyre mysliman" dhe gjashtë nga 10 thanë se ndiheshin ende të sigurt në MB.

Në një deklaratë, Tell Mama tha: "Gjetjet e sondazhit tregojnë se urrejtja antimyslimane ose islamofobia ka ndikime të rëndësishme në komunitetet myslimane të Britanisë".

Ai shtoi se në javët pas trazirave në fund të korrikut, Tell Mama ishte përmbytur me raporte nga publiku, shumë prej të cilëve ishin bërtitur, kërcënuar me vdekje, pështyrë ose sulmuar fizikisht.

Sondazhi, i cili kontaktoi 750 myslimanë në MB nga 30 shtatori deri më 14 tetor, nxjerr në pah sfidat e vazhdueshme me të cilat përballen myslimanët britanikë në vazhdën e dhunës së ekstremit të djathtë.