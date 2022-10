Bislimi: Në tetor pritet takim i ri Kurti-Vuçiq në Bruksel

Zëvendëskryeministri i parë për Integrim Evropian, Zhvillim dhe Dialog, Besnik Bislimi ka thënë se shpresojnë që këtë muaj të ketë takim në Bruksel në mes të kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, dhe presidentit të Serbisë, Aleksandër Vuqiq. Megjithatë, ka shtuar se për këtë ende nuk ka ndonjë konfirmim.



Bislimi tha se Qeveria e Kosovës ka vullnet t’u përgjigjet pozitivisht ftesave të Brukselit për takim.



“Ka pritje që edhe gjatë muajit tetor të organizohet një takim, por nuk është e konfirmuar. Kemi marrëveshje që janë në zbatim e sipër prej të cilave nuk jemi të kënaqur me zbatimin”, ka thënë ai.



Takimi i fundit në nivel të lartë në Bruksel është mbajtur më 18 gusht të këtij viti. Aty palët janë dakorduar për takime të rregullta.



Ndërkohë, gjatë raportimit në Komisionin për Integrime Evropiane, Bislimi ka folur edhe për qëndrimin e Kosovës sa i përket aplikimit për statusin e vendit kandidat për anëtarësim në BE.

“Nuk ka obligime të caktuara që një vend duhet të plotësojë. Jemi në vitin e gjashtë të zbatimit të dokumenteve strategjike që është vlerësim i përgjitshëm që Kosova sot ndodhet dukshëm më mirë se vendet e rajonit në kohën kur kanë aplikuar për këtë status. Është momenti vendimtar që aplimi të përmbyllet gjatë këtij viti”, ka thënë ai.

Ndërsa, për çështjen e liberalizimit të vizave, ai ka përsëritur se nuk do të japin data paraprakisht. Kjo çështje, sipas tij, do të jetë temë e takimit të ardhshëm të grupit punes më 13 tetor.