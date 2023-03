Escobar në Kosovë: Pas së shtunës do të kemi lajme të mira

"Pritshmëria ime si presidente e Republikës është se marrëveshja do të sjellë marrëveshje konkrete, të prekshme për Kosovën, rrjedhimisht, do të sigurojë integrimin e Kosovës në institucionet euro-atlantike, do të sigurojë integrimin gjithëpërfshirës të komunitetit serb të Kosovës në institucionet e Republikës. Kjo do të rezultojë pastaj me shpërbërjen efektive të menjëhershme të të gjitha strukturave ilegale të Serbisë. Po ashtu, kjo marrëveshje përfshin parime të rëndësishme të së drejtës ndërkombëtare dhe marrëdhënieve ndërkombëtare të cilat do ta shtrojnë rrugën drejt njohjes reciproke", theksoi Osmani.