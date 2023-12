Osmani në fjalimin e fundvitit: Do t’i mbrojmë kufijtë me çdo çmim

“Sulmi i 24 shatorit është po ashtu tregues i qartë se Serbia dhe nomenklatura aktuale e saj nuk është e interesuar as për paqe të qëndrueshme, as për fqinjësi të mirë, as për përmbyllje të procesit të dialogut me Kosovën. Fatkeqësisht politika e sotme e Vuçiqit është politika e djeshme e Millosheviqit. Prandaj, ambiciet hegjemoniste nuk kanë marrë fund. Banjska ishte vetëm një paralajmërim, e Serbia nuk do të heqë dorë nga planet e saj të errëta”, theksoi Osmani.