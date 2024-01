Gjermania, destinacion i kosovarëve për të jetuar dhe punuar

Sipas raportit, sektori i ndërtimtarisë do të preket nga emigrimi me rreth 19 për qind, sektori i hotelerisë dhe gastronomisë me rreth 19 për qind, sektori i tregtisë me rreth 18 për qind dhe sektori i prodhimtarisë rreth 13 për qind.