Greva e mësimdhënësve pamundësoi fillimin e vitit shkollor në Kosovë

Nxënësit në Kosovë ngelin jashtë mësimi si rezultat i grevës së mësimdhënësve. Ndonëse Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kishte njoftuar që me 1 shtator do të fillojë procesi mësimor, deri tani thuajse në të gjitha qytetet e Kosovës, në asnjë shkollë nuk po zhvillohet mësim.

Greva e mësimdhënësve ka ardhur si pasojë e mosrealizimit të kërkesave të Sindikatës së Bashkuar të Arsimit dhe Shkencës në Kosovë(SBASHK) nga Qeveria e Kosovës, në mesin e të cilave është edhe kërkesa për shtesën prej 100 euro në Ligjin për paga.

Ministrja e Arsimit, Shkecës dhe Teknologjisë, Arbërie Nagavci, ditë më parë kërkoi nga mësimdhënësit që të ndërpritet greva, pasi sipas saj, ministria i ka pranuar të gjitha kërkesat e SBASHK-ut.

Në ndërkohë, gjatë përurimit të Abetares së përbashkët Kosovë- Shqipëri, Nagavci tha se shqetësimin që shumë nxënës sot nuk janë në shkolla e ndajnë të gjitha palët.

“E di se sa shumë nxënës për shkak të grevës së shpallur nga BSPK-ja nuk janë në klasat tona, por jam e bindur se shqetësimin e ndajmë bashkërisht, bashkë më prindërit, bashkë me mësimdhënësit me të gjithë që të tjerët, andaj edhe për qeverinë tonë arsimi është prioritet”, tha ajo.

Kujtojmë se SBASHK-u i është bashkangjitur grevës së mësimdhënësve që nga data 25 gusht.

Ndaj grevës së SBASHK-ut ka reaguar Koalicioni i Organizatave për Mbrojtjen e Fëmijëve, ku sipas tyre 320 mijë nxënësve po u mohohet e drejta e arsimit.

Rreth 25 mijë nxënës sot kanë pritur që të ulen për herë të parë në bankat e tyre shkollore.