Këshilli i BE-së mbështet idenë e një konference për Kosovën e Serbinë

"Ne mbështesim të gjitha përpjekjet nga Përfaqësuesi i Lartë i BE-së Josep Borrell dhe NATO-ja për Kosovën, dhe dua të them se mbështesim edhe idenë që sa më shpejt të jetë e mundur të organizohet një konferencë me disa shtete anëtare të BE-së, për të mbështetur të gjitha përpjekjet ndërmjetësuese në marrëdhënie të ngushta me Shtetet e Bashkuara, sepse mendojmë se muajt e fundit kemi parë disa vështirësi që janë bërë arsye përshkallëzimi dhe mendoj se është koha për të pasur një qasje globale”, tha Michel.