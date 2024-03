Kosova e gatshme për regjistrimin e popullsisë

Kryeshefi ekzekutiv i ASK-së, Avni Kastrati, në fjalën e tij para të pranishmëve tha se buxheti për regjistrimin e popullsisë do të kushtojë rreth 12,6 milionë euro ndërsa financuesi kryesor do të jetë Qeveria e Kosovës, por do të ketë edhe ndihma ndërkombëtare.