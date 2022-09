Kosova hapë negociatat për Tregti të Lirë me shtetet e EFTA-s

Republika e Kosovës dhe shtetet anëtare të EFTA-s (Norvegjia, Zvicra, Islanda dhe Lihtenshtajni) janë takuar në Gjenevë për raundin e parë të negociatave drejt një marrëveshjeje të tregtisë së lirë.

Siç ka njoftuar Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT), nëpërmjet ekipit negociator të përbërë nga përfaqësues të institucioneve të ndryshme të Kosovës, kanë zhvilluar negociata me delegacionin e EFTA-s të kryesuar nga Karin Büchel, ministre në Sekretariatin Shtetëror për Çështjet Ekonomike të Zvicrës.

“Palët negociuse diskutuan mbi tregtinë e mallrave, rregullat e origjinës, lehtësimin e tregtisë, masat sanitare dhe fitosanitare, barrierat teknike në tregti, konkurrencën, mjetet juridike tregtare, çështjet ligjore dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, tregtinë dhe zhvillimin e qëndrueshëm dhe të drejtat e pronësisë intelektuale”, njofton MINT.

Gjithashtu, sipas ministrisë, investimet, shërbimet dhe prokurimet qeveritare u trajtuan në nivel të krerëve të delegacioneve dhe u pajtuan që po në këtë nivel të diskutohen përsëri në rundin e dytë të negociatave që do të mbahet në Kosovë deri në fund të vitit 2022.

MINT ka bërë të ditur se shtetet e EFTA-s mbeten partnerë të rëndësishëm tregtarë të Kosovës, derisa shkëmbimet tregtare me këto vende kanë shënuar vazhdimisht rritje.

Sa i përket importeve nga shtetet e EFTA-s, ministria bën të ditur se në vitin 2019 vlera e importeve ishte 33.8 milionë euro ndërsa në vitin 2021 ishte 35.6 milionë euro, rrjedhimisht një bilanc tregtar pozitiv.

“Synimi kryesor i kësaj marrëveshjeje është zgjerimi i mëtejshëm i prezencës së produkteve të Kosovës në tregjet e EFTA-s, krijimi i një ambienti konkurrues, eliminimi i barrierave tregtare me fokus te veçantë rritjen e eksporteve dhe investimeve”, njofton MINT.

Pala kosovare i ka vlerësuar diskutimet me anëtarët e EFTA-s si konstruktive dhe të cilat hapin rrugë për përfundimin e një marrëveshjeje të tregtisë së lirë reciprokisht.

Bazuar në të dhënat e Doganës së Kosovës, në vitin 2019 eksportet e Kosovës ishin 26.28 milionë euro ndërsa në vitin 2021 ato u rritën duke shënuar 52.09 milionë euro.