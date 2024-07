Kosova mirëpret mërgatën me moton “Faleminderit Diasporë”

Nën organizimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, në dy anët e sheshit u vendosën tenda në të cilat qytetarët, do të mund të informohen dhe të njihen më shumë me platformat e kësaj ministrie dhe me promovimin produkteve vendore, turizmin kulturën, teknologjinë dhe bizneset në Kosovë.