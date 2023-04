Kosova nënshkruan marrëveshje për shërbime ajrore me Malin e Zi

"Ajo çfarë është ideja jonë, është që të krijojmë një akses shumë më të lehtë për qytetarët e të dy vendeve. Nëse krijojmë një akses më të mirë, më të lehtë, atëherë edhe shkëmbimi edhe mallrat edhe qytetarët dhe bizneset do të jenë më intensive dhe kjo do të krijonte një atmosferë shumë më të mirë rajonale. Ne vijmë me një mesazh paqësor, me mesazh miqësor dhe edhe në të ardhmen do të mundohemi të krijojmë një atmosferë të mirë rajonale", theksoi Abazoviq.