Kosova: Një ekip vullnetar mjekësor turk do të kryejë rreth 50 operacione

"Ajo që mjekët turq do t'u bëjnë pacientëve kosovarë do të jetë e rëndësishme edhe në aspektin e fitimit të njohurive dhe përvojës së mjekëve. Këtu do të jetë edhe një investim në të ardhmen, por, meqenëse, ne e shohim Kosovën si vëllanë tonë, ne nuk flasim për këtë ndihmë", tha ai.