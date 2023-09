Kosovë: Mjekët nga Türkiye do të realizojnë 16 operacione kardiokirurgjike

Ministri i Shëndetësisë i Kosovës Arben Vitia, ambasadori i Türkiyes në Kosovë Sabri Tunç Angılı dhe drejtori i përgjithshëm i Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar (SHSKUK) Elvir Azizi kanë mirëpritur një ekip të mjekëve dhe ekspertëve nga Türkiye në Prishtinë.

Siç konfirmoi për Anadolu, zëdhënësi i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës (QKUK), Shpend Fazliu, mjekët nga Türkiye gjatë javës do të kryejnë 16 operacione kardiokirurgjike te fëmijët me probleme në zemër si dhe do të realizojnë 30 intervenime të tjera kardiologjike, përfshirë koronarografi e stentime dhe raste elektrofiziologjike.