A duhet dhe si të gjurmoni vendndodhjen e fëmijëve tuaj?

Çfarëdo që të vendosni, cilindo aplikacion ose pajisje që përdorni, fillimisht duhet të keni një marrëdhënie besimi me fëmijën tuaj. Ky gjurmim do të jetë vetëm për situata emergjente, që ju nuk do të abuzoni me privatësinë e tyre, sepse përndryshe ata mund të fikin telefonin ose pajisjen e tyre gjurmuese.