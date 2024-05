Kosovë: Kuvendi miraton marrëveshjen për burgjet me Danimarkën

Marrëveshja do të vlejë për 10 vjet, ndërsa Kosova do të marrë 210 milionë euro. Pas miratimit të kësaj marrëveshjeje pritet të bëhen renovime në Qendrën e Paraburgimit në Gjilan ku do të vendosen të burgosurit nga Danimarka e më pas për një gjë të tillë Kosova do t'i informojë institucionet daneze.