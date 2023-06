Kryeministri Kurti takoi ambasadorin e Türkiyes në Kosovë, Angılı

Ditë më parë, në një konferencë për media, zëdhënësi i KFOR-it në Kosovë, kolonel Andrea Gallieni, paralajmëroi se me mbërritjen e 500 ushtarëve turq në kuadër të KFOR-it, me shumë gjasë ata do të vendosen në veri të vendit për shkak të nevojës për të ruajtur paqen në këtë pjesë të Kosovës.