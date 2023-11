Kurti: Buxheti i vitit 2024, buxhet i mbrojtjes dhe i sigurisë

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili e prezantoi buxhetin para deputetëve, tha se buxheti i vitit 2024 do të jetë prioritet në programin qeverisës sa u përket nevojave të qytetarëve për një ekonomi të fortë, me më shumë vende të punës; për shëndetësi gjithëpërfshirëse me shërbime më të mira; arsim të zhvilluar me cilësi më të lartë; e sundim të ligjit me drejtësi të reformuar.