Kurti dhe Vuçiq rikthehen në Bruksel, çfarë do të sjellë takimi i shtatorit

Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vuçiq takohen të enjten, më 14 shtator në Bruksel, për herë të parë pas 22 qershorit. Siç njofton zyra e BE-së, përfaqësuesi i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme, Josep Borrell, do të fillojë takimet e ndara me liderët që nga ora 09:00 e ditës së enjte, ndërsa më pas do të zhvillohet edhe një takim tripalësh.