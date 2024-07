Kurti: Hapja e urës mbi lumin Ibër në Mitrovicë nuk është kundër askujt

Kurti në konferencë bashkë me ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve bënë të ditur se skemat për fëmijë janë ridizajnuar duke bërë që nënat me një apo dy fëmijë të marrin si mbështetje nga Qeveria nga 20 euro shtesa për secilin, nga 10 sa ishin deri më tani. Ndërsa, për ata që kanë mbi tre fëmijë, shtesat do të jenë 30 euro për secilin.