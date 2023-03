Kurti: Kurrë nuk do të negocioj diçka në kundërshtim me Kushtetutën

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se gabimet e së kaluarës në dialogun me Serbinë nuk do të përsëriten asnjëherë. Gjatë raportimit në Kuvend për dialogun, Kurti tha se nuk do të lejojë të negociojë asgjë që nuk është në përputhje me sistemin kushtetues dhe ligjor të Kosovës.