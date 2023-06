Kurti mesazh serbëve në Kosovë: Sundimi i ligjit para zgjedhjeve në veri

Kryeministri Kurti shprehu keqardhje për mbajtjen e zgjedhjeve në katër komunat veriore me shumicë serbe me pjesëmarrje të ulët, por tha se edhe pas shtyrjes së datës së mbajtjes së tyre me shpresë që të merrte pjesë partia më e madhe serbe Lista Serbe, një gjë e tillë nuk ndodhi.