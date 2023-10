Kurti: Në Bruksel kërkuam nga krerët e BE-së më shumë siguri të kufirit

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në një konferencë për media pas kthimit të tij nga Brukseli, ku u takua me krerët e vendeve të Bashkimit Evropian (BE), ka thënë se atyre u ka kërkuar më shumë siguri në kufirin e Kosovës me Serbinë “prej nga erdhi sulmi i 24 shtatorit” në veriun e Kosovës.