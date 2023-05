Kurti: Nesër betohen tre kryetarët e rinj të komunave veriore të Kosovës

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në fillim të mbledhjes së kabinetit qeveritar ka bërë të ditur se të enjten në ndërtesa publike do të mbahen seancat konstituive dhe do të betohen tre kryetarët e rinj të komunave veriore të banuara me shumicë serbe, Zubin Potok, Leposaviq dhe Zveçan.