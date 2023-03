Kurti: Presidenti serb refuzoi ofertën time bujare

“Pas refuzimit që të nënshkruante Marrëveshjen më 27 shkurt dhe para se të refuzonte përsëri të nënshkruante më 18 mars Aneksin, presidenti i Serbisë refuzoi edhe ofertën time bujare për vetëmenaxhimin e serbëve të Kosovës, në një asociacion që unë do të hartoja dhe propozoja. A është ai Dr. No apo Z. Nyet? E dimë që ai nuk është doktor”, ka shkruar Kurti, duke aluduar se Vuçiq u përgjigj me përgjigje negative në rusisht.