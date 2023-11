Kurti: Reforma në administratën publike, prioritet i Qeverisë së Kosovës

Duke folur për reformat e ndërmarra, Kurti tha se me ligjin e ri për pagat në sektorin publik, 58 akte të mëparshme ligjore që rregullonin pagat janë përkthyer vetëm në një ligj. "Në administratën tonë raporti i pagës më të lartë me atë më të ulët ka qenë 20 me 1. Tash është 4.78 me 1. Kjo i ndihmon luftimit të pabarazisë së brendshme", theksoi kryeministri kosovar.