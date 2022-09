Mbetet në fuqi udhëzimi administrativ për ndalesën e shamisë në Kosovë

Udhëzimi administrati i ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit së Kosovës, për ndalesën e mbajtjes së uniformës fetare në shkolla mbetet në fuqi. Lajmin e bëri të ditur sot ministrja e Arsimit, Arbërie Nagavci, e cila deklaroi se nuk ka ndonjë udhëzim administrativ për shaminë dhe gjithë kjo fushatë që shihet kohën e fundit, nuk është e bazuar dhe e qëndrueshme, derisa ka shtuar se është e përcaktuar qartë karakteri i shtetit dhe institucioneve tona publike. Nagavci këto komente i bërë gjatë një konference për media, ku ka dhënë detaje për fillimin e vitit të ri shkollor. “Dua të bëjë të qartë se nuk ka ndonjë udhëzim administrativ për shaminë, nuk ka pasur asnjëherë aq sa unë di. Gjithë kjo fushatë që e shihni kohën e fundit, unë mendoj që nuk është e bazuar dhe e qëndrueshme. Është e përcaktuar qartë karakteri i shtetit tonë dhe institucioneve publike. Udhëzimit administrativ të cilit iu kanë referuar ka të bëjë me mbarëvajtjen e punës në shkollat e mesme të larta. Është e vërtetë që ky udhëzim ka disa çështje ligjore sepse preambula të cilës i referohet nuk ka të bëjë specifikisht me kompetencat e MASHTI-t, por e vërteta është që rekomandimet janë dhënë që ai udhëzim të mbetet në fuqi, ne nuk mund ta ndryshojmë një nen specifik. Udhëzimi do mbetet në fuqi dhe do shohim si e rregullojmë tutje në aspektin formal ligjor”, tha ministrja. Ndryshe, në fillim të muajit gusht në Kosovë, rifilloi edhe një herë debati për shaminë në shkollat e me të Kosovës. Paralelisht aktivistët e shoqërisë civile zhvilluan një peticion online për shfuqizimin e udhëzimit administrativ i cili është miratuar në vitin 2014.