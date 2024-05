Në panairin "Prishtina 2024" marrin pjesë 100 kompani vendase dhe të huaja

Është hapur në Çagllavicë të Prishtinës panairi i përgjithshëm ndërkombëtar "Prishtina 2024" me pjesëmarrje të rreth 100 kompanive vendore dhe atyre ndërkombëtare. Panairi i organizuar nga Oda Ekonomike e Kosovës, i cili do të jetë i hapur për tri ditë me radhë në "Prishtina Business Center" në Çagllavicë, vjen me një gamë të gjerë të ekspozuesve dhe pjesëmarrësve nga sektorë të ndryshëm të ekonomisë si në industrinë e ndërtimit, inxhinierisë, energjisë, bujqësisë, ushqimit dhe gastronomisë.