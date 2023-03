Osmani: FSK-ja po lëviz me shpejtësi drejt zhvillimit

“Unë qëndroj para jush e impresionuar dhe me krenari absolute për punën e shkëlqyer që ka kryer ekipi ynë i kërkim-shpëtimit së bashku me kombet partnere, pra, kjo është një ditë e madhe me të vërtetë. Qendra Ndërkombëtare e Trajnimit të Kërkimit dhe të Shpëtimit e Kosovës vazhdon të bëjë përparime të mëdha brenda Kosovës në nivel ndërkombëtar. Forca e Sigurisë së Kosovës dhe Qendra Ndërkombëtare po lëvizin me shpejtësi drejt zhvillimit të aftësive të specializuara. Ne jemi të bindur se do të kontribuojnë gjithnjë e më shumë në përpjekjet ndërkombëtare për paqen dhe sigurinë, ndërsa ne vazhdojmë të ecim në rrugën drejt anëtarësimit në NATO”, tha presidentja Osmani.