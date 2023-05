Osmani kundërshton BE-në: Kosovës i kërkohen gjëra që s’janë në marrëveshje

“Republika e Kosovës do të vazhdojë të ketë qasje konstruktive. Në çdo proces të dialogut shkon me mendje të hapur dhe ide të cilat janë evropiane dhe jo që na shpien prapa në shekullin e kaluar. Ide që janë të bazuara në të drejtat e njeriut dhe të drejtat e pakicave. Jo ide të cilat mund t’i jepni Serbisë instrumente për të minuar sovranitetin dhe integritetin territorial. Rrjedhimisht është me rëndësi që në çdo proces si dritë udhërrëfyese të kemi Kushtetutën e Kosovës, e cila edhe ashtu është Kushtetuta më e avancuar në gjithë kontinentin evropian”, shtoi Osmani.