Osmani: Serbia bën presion për bojkot të Listës serbe në zgjedhje

“Unë besoj që aleatët tonë po e shohin me kujdes se si Serbia edhe një herë po ua mohon serbëve të Kosovës një të drejtë të cilën ata do të mund të realizonin në përputhje me ligjet dhe në përputhje me rregullativën tonë të kodifikuar në Udhëzimin administrativ dhe po e dëshmon edhe një herë që nuk është për paqe të qëndrueshme, nuk është për stabilitet. Ajo është vetëm për dhunë të cilën e ka zgjedhur si metodë për zgjidhjen e problemeve. Ne jemi të përkushtuar të vazhdojmë t’i mbrojmë të gjithë të drejtat e qytetarëve pa dallim, që serbët që jetojnë në Kosovë të shfrytëzojnë të drejtat që atyre u takojnë. Por, disa qytetarë po lejojnë që të mbahen peng nga ana e Vuçiqit", shtoi Osmani.