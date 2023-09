Osmani takon Stoltenbergun: Veriu i Kosovës mbetet pjesë e Republikës

“Veriu i Kosovës ka qenë dhe do të vazhdojë të jetë pjesë përbërëse e Republikës së Kosovës. Nuk do të lejojmë që veriu i Kosovës të bëhet fushëbetejë për arritjen e ambicieve hegjemonistëve të autokratëve rajonalë. Ne jemi të përkushtuar dhe për të integruar komunitetin lokal duke i ruajtur të drejtat e tyre të garantuara me Kushtetutë, duke u ofruar po ashtu mundësi ekonomike për të prosperuar”, theksoi Osmani.