Përfundoi vizita e diplomatit të lartë amerikan në Kosovë

Presidentja e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministri Albin Kurti ndaras kanë pritur në takim një delegacion të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, të udhëhequr nga zyrtari i lartë Derek Chollet. Siç njoftoi presidenca e Kosovës pas këtij takimi, Osmani dhe Chollet kanë konfirmuar marrëdhëniet e shkëlqyera të Kosovës me ShBA-në si aleatin kryesor të Kosovës, si dhe janë angazhuar për fuqizimin e mëtejmë të bashkëpunimit ndërmjet dy shteteve. Osmani e ka falënderuar Cholletin për angazhimin proaktiv të ShBA-së në procesin e dialogut Kosovë-Serbi, duke theksuar se angazhimi i shtuar amerikan në këtë drejtim është vendimtar për të siguruar rezultat të suksesshëm në dobi të qytetarëve. Osmani tha se marrëveshja përfundimtare, e cila duhet ta ketë në qendër njohjen e ndërsjellë, ka për qëllim përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe arritjen e paqes së qëndrueshme dhe afatgjate në rajon. “Kosova është e gatshme të vazhdojë, me përkushtim të plotë, të jetë palë konstruktive, e koordinuar me ShBA-në, duke bërë propozime që kontribuojnë në arritjen e një marrëveshjeje të tillë”, tha presidentja Osmani. Osmani dhe Chollet biseduan edhe për zhvillimet e fundit në vend dhe rajon, duke potencuar aleancën dhe afërsinë e theksuar të Serbisë me Rusinë dhe rreziqet që paraqet ky raport jo vetëm për Kosovën, por edhe për aleancën euroatlantike. Këtu Osmani theksoi se, me mbështetjen e Rusisë, Serbia vazhdon të jetë forcë destabilizuese dhe kërcënim për paqe të qëndrueshme në rajon. Kryeministri Kurti e falënderoi Këshilltarin e Lartë Chollet për vizitën, komunikimin e vazhdueshëm dhe për angazhimin e tij, teksa nënvizoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës (ShBA) janë partner dhe aleat i domosdoshëm i Republikës së Kosovës, ndërsa vuri theksin te synimet e vendit për partneritet edhe më të fuqishëm me ShBA-në dhe integrim në NATO.