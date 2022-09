Përkohësisht rritet numri i KFOR-it

Nga 27 shtatori deri më 2 nëntor 2022, Forca e Kosovës (KFOR) e udhëhequr nga NATO-ja do të zhvillojë një stërvitje rutinore për një nga njësitë e saj rezervë. Kjo do të rezultojë në një rritje të përkohshme të numrit të trupave në terren, thuhet në komunikatën e KFOR-it. "Një kontingjent ushtarak nga Mbretëria e Bashkuar do të mbërrijë në Kosovë më 11 shtator për aktivitete familjarizuese dhe integruese me asetet dhe personelin e KFOR-it përpara stërvitjes. Njësitë do të kryejnë aktivitete stërvitëse për të ruajtur nivelin e tyre të lartë të gatishmërisë dhe për të kontribuar në ruajtjen e një mjedisi të sigurt dhe të sigurt dhe lirinë e lëvizjes për gjithë popullin e Kosovës, siç është mandatuar me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të vitit 1999", thonë nga KFOR-i. Pas përfundimit të stërvitjes, siç thuhet në komunikatë kontingjenti ushtarak do të largohet nga Kosova dhe do të kthehet në Mbretërinë e Bashkuar.