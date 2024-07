Policia e Kosovë arrestoi një të dyshuar për sulmin ndaj KFOR-it

“Më datë 24.07.2024, pas një pune hetimore dhe operative të ekipeve të Policisë së Kosovës është lokalizuar në rajonin e Mitrovicës Jug, i dyshuari me iniciale (D.D.) ndaj të cilit ishte ngritur kallëzim penal në Prokurorinë Speciale, lidhur me rastin e sulmit ndaj autoriteteve/forcave ndërkombëtare të sigurisë në Kosovë me datë 29.05.2023, i identifikuar si njëri ndër personat që ka përdorur dhunë në mënyrë aktive në Zveçan”, thuhet në njoftimin e Policisë.