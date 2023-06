Policia e Kosovës arreston një tjetër të dyshuar për sulm ndaj KFOR-it

Policia e Kosovës ka arrestuar të dyshuarin N.O. (i komunitetit serb), me vendbanim në Mitrovicë të Veriut i njohur me nofkat "Nemac" dhe "Rusi", për përfshirje në rast të sulmit dhe rrezikimit të personave nën mbrojtje ndërkombëtare – KFOR-it.