Qeveria e Kosovës mori vendim për kthimin e tokës në Manastirin e Deçanit

Në seancën e Qeverisë, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, tha se vendimi për regjistrimin e tokës së manastirit është marrë sepse është kusht për pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës.



“Për të arritur një qëllim shumë më të madh që i detyrohemi shtetit dhe që na hap mundësi të paprecedentë, duhet të bëjmë me kujdes dhe përgjegjësi një hap përpara si shtet i pavarur dhe sovran. Prandaj, sot i kemi thënë Agjencisë Kadastrale të Kosovës ta zbatojë vendimin e Gjykatës Kushtetuese”, tha Kurti.



Kurti theksoi se Qeveria e Kosovës është përballur me dy opsione, ta përmbushë këtë kusht dhe që Kosova të pranohet në Këshillin e Evropës, ose të mbetet pa anëtarësim. Siç tha ai, vendimin për tokën e manastirit ende e konsideron të dëmshëm, por pranimi i Kosovës në Këshillin e Evropës do të ishte një fitore historike.



I dërguari special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, i cili sot ka nisur një vizitë dyditore në Kosovë, ka përshëndetur vendimin e Qeverisë së Kosovës lidhur me manastirin e Deçanit.