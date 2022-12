Raport: Pagat e mjekëve në Kosovë, arsye për emigrim!

Për të siguruar menaxhim efikas të trendeve të migrimit dhe për të parandaluar largimin e fuqisë punëtore në sektorin e shëndetësisë, institucionet e Kosovës, sipas Grupit për Ballkan, duhet të ndërmarrin hapa konkretë, përfshirë rritjen e buxhetit publik për shëndetësi si përqindje e BPV-së duke iu afruar mesatares së BE-së prej 9,9 për qind, rritjen e pagave për punëtorët shëndetësorë me qëllim që të jenë të përafërta me vendet e rajonit dhe të konkurrueshme me vendet e tjera evropiane.