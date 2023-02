Statusi i Kosovës në OKB dhe precedentët e ngjashëm

Me afërsisht 100 njohje nga 193 anëtarë të rregullt të OKB-së, Kosova zë një pikë të mesme midis vendeve dhe territoreve me njohje të pjesshme në OKB. Megjithatë, Kosova nuk e ka as statusin e vëzhguesit në Kombet e Bashkuara, ndërsa synon anëtarësim të plotë, gjë që duhet të kalojë në Këshillin e Sigurisë të OKB-së, ku kundërshtojnë Rusia dhe Kina.