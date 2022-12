Tërhiqet kandidati i vetëm serb për zgjedhjet në Mitrovicën e Veriut

Zgjedhjet në komunat me shumicë serbe Mitrovicë e Veriut, Zubin Potok, Leposaviq dhe Zveçan, sipas vendimit të presidentes Osmani pritet të mbahen me 18 dhjetor pasi përfaqësuesit e serbëve nepër institucione dhanë dorëheqje nga organet e shtetit në vazhdën e tensioneve lidhur me targat ilegale.