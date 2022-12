Zgjedhjet në Veri të Kosovës shtyhen për muajin prill të vitit 2023

Zgjedhjet në katër komunat në Veri të Kosovës shtyhen për muajin prill të vitit 2023, kurse data e saktë sonte, më së largu nesër në mëngjes do t’u kumtohet qytetarëve, deklaroi presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani pas takimit me përfaqësuesit e partive politike. Osmani në një konferencë për media, ka përmendur pengesat e zyrtarëve të KQZ-së dhe sulmet ndaj policëve dhe mediave. Ajo tha se ka kërkuar nga Policia dhe AKI raport për sigurinë para zgjedhjeve në Veri, të cilën e ka marrë ditë më parë. Një raport tha se e ka marrë edhe nga KQZ, ndërkohë, organizatat vendore dhe ndërkombëtare nuk kanë aplikuar për t’i vëzhguar. “Duke u bazuar në këto raporte, propozimi i im ishte që të shtyhen zgjedhjet në këto katër komuna, diskutuam për datën dhe në fund erdhën në përfundim që të shtyhen për muajin prill, kurse data e saktë sonte, më së largu nesër në mëngjes do t’u kumtohet qytetarëve”, tha ajo. Ndryshe, ditëve të kaluara situata në Veri të Kosovës përsëri është tensionuar si rezultat i tentimit të anëtarëve të KQZ-së për të pasur qasje në zyrat e komisioneve zgjedhore. Barrikada në Rudarë Magjistralja Mitrovicë-Leposaviq është bllokuar për qarkullim pasi sot përsëri janë vendosur barrikada. Serbet e veriut sipas KosovaPress-it, kanë vendosur dy kamionë me gurë në vendin Rudarë në Komunën e Zveçanit. Përpos automjeteve me gurë në këtë barrikadë janë tubuar edhe dhjetëra qytetarë. Ndërkohë, alarmi i sirenave është dëgjuar në Mitrovicën e Veriut.