A mund të parashikojnë kafshët tërmetin?

Wikelski dhe ekipi i tij i studiuesve mblodhën të dhëna që zbuluan një ndryshim në sjelljen e kafshëve të fermës 20 orë para një tërmeti. Kafshët treguan një kohë aktiviteti jashtëzakonisht të zgjatur – ato ishin 50 për qind më aktive brenda një harku kohor prej 45 minutash krahasuar me ditët e mëparshme. Me një sërë llogaritjesh, studiuesit parashikuan me të drejtë një tërmet me magnitudë mbi 4.0. Duke përdorur të njëjtën metodë, ata parashikuan shtatë nga tetë tërmete të forta.