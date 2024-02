Izraeli jep licensë për kërkimin e gazit brenda kufirit detar të Palestinës

Izraeli ka dhënë licensa kërkimi për gazin natyror në vende që konsiderohen të jenë brenda kufirit detar të Palestinës në përgatitje për "pushtimin" e këtyre zonave. Izraeli, pasi kishte vrarë dhjetëra mijëra civilë në sulmet dhe pushtimin e Rripit të Gazës, shpalli rezultatet e tenderit, të organizuar për eksplorim në ujërat palestineze në dhjetor 2022, më 29 tetor të vitit të kaluar, vetëm disa ditë pasi intensifikoi sulmet e tij në Gaza.



Në kuadër të tenderit, administrata izraelite u dha licensa gjashtë kompanive izraelite dhe ndërkombëtare për të eksploruar gazin natyror në zonat që mendohet se bien nën kufijtë detarë palestinezë në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Më 5 shkurt, Adalah, Qendra Ligjore për Mbrojtjen e të Drejtave të Pakicave Arabe në Izrael, i dërgoi një letër Ministrisë izraelite të Energjisë duke kërkuar anulimin e licencave të tilla për kërkim të gazit, të lëshuara në këto zona.



Pas kërkesës nga Adalah, Qendra Al Mezan për të Drejtat e Njeriut dhe organizata e të drejtave të njeriut me bazë në Ramallah, Al-Haq, së bashku me Qendrën Palestineze për të Drejtat e Njeriut (PCHR), gjithashtu lëshuan paralajmërime për kompanitë që posedojnë licensë, që të mos kryejnë asnjë aktivitet në këto zona.



“Izraeli është fuqia pushtuese në Rripin e Gazës dhe ushtron kontroll të plotë dhe efektiv mbi zonat detare të Palestinës. Lëshimi i tenderit dhe më pas dhënia e licensave për kërkime në këtë zonë, përbën shkelje të së drejtës ndërkombëtare humanitare (DNH) dhe të së drejtës zakonore ndërkombëtare”, tha Adalah në një deklaratë.



"Tenderat e lëshuara në përputhje me ligjin e brendshëm izraelit, në fakt përbëjnë aneksimin de facto dhe de jure të zonave detare palestineze, të deklaruara nga Palestina, pasi ato synojnë të zëvendësojnë normat e zbatueshme të DNH-së duke zbatuar në vend të kësaj ligjet e brendshme izraelite në zonë, në kontekstin e menaxhimit dhe shfrytëzimit të burimeve natyrore”, shtoi Adalah.



Deklarata theksoi se sipas ligjit ndërkombëtar në fuqi, Izraelit i ndalohet të përdorë burimet e kufizuara jo të rinovueshme të territoreve të pushtuara për përfitime komerciale dhe për përfitimin e fuqisë okupuese, në përputhje me rregullat e uzufruktit të përmendura në nenin 55 të Rregullores së Hagës.



“Izraeli, si një autoritet administrativ de facto në territoret e pushtuara, nuk mund të konsumojë burime natyrore për qëllime komerciale që nuk i sjellin dobi popullatës së pushtuar”, thuhet në deklaratë.



Duke komentuar çështjen për Anadolun, avokatja Suhad Bishara, drejtore e Njësisë së të Drejtave Ligjore, Tokësore dhe Planifikuese të Adalah, deklaroi se depozitat e Izraelit në detin ngjitur me Gazën, janë të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar.