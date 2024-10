Përtej Hezbollahut: Cilat janë rrënjët e invazionit izraelit në Liban?

Në tetor 2023, me fillimin e gjenocidit të Izraelit në Gaza, Hezbollahu filloi të ndërhynte me sulme kundër Izraelit nga Libani, me pretendimin se ishte në solidaritet me palestinezët, ndërsa Izraeli shkeli hapësirën ajrore libaneze më shumë se 22.000 herë nga viti 2007 deri në 2022.