Xhamia Al-Aksa: Pse është kaq e veçantë në Islam?

“Kur Profeti Sulejman mbaroi ndërtimin e Bejtul Makdisit, ai i kërkoi Allahut tri gjëra: një gjykim që ishte në harmoni me gjykimin e Tij, një sundim që askush pas tij nuk do ta kishte dhe secili që vinte në këtë xhami me qëllim që të falej të dilte pa mëkat si dita kur e lindi nëna e tij”, thotë hadithi, duke cituar Profetin.